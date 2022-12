Le controversé Hickey quitte le CIO pour raisons de santé

(Belga) Membre en sursis du Comité international olympique (CIO) à la suite d'une affaire de billetterie lors des Jeux de 2016 à Rio de Janeiro, l'Irlandais Patrick Hickey a remis sa démission.

Le CIO a déclaré lundi que son conseil exécutif "a accepté la démission de M. Hickey pour des raisons de santé, sur le conseil de ses médecins." Hickey, 77 ans, est soupçonné d'avoir vendu à une société des billets pour Rio pour le Comité olympique irlandais à des prix gonflés et de s'être enrichi dans une affaire d'environ 10 millions de dollars. Il a été placé en détention pendant les Jeux de Rio, mais a ensuite été libéré et a finalement été autorisé à quitter le Brésil pour des raisons de santé, sous caution. Hickey a protesté de son innocence mais a démissionné du comité exécutif du CIO en 2017, tout en restant membre du CIO. Un tribunal doit encore se prononcer sur cette affaire et il est peu probable que cela se produise un jour. (Belga)