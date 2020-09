Le coronavirus change notre façon... de payer: les Belges utilisent de moins en moins d'argent liquide

Avec la crise du coronavirus, les Belges ont adopté de nouveaux moyens de paiement. C'est ce qui ressort d'une enquête menée par ING. Les Belges préfèrent éviter massivement tout contact avec l'argent liquide.

Le coronavirus aura décidément impacté tous les éléments de notre vie quotidienne. Selon une enquête menée par ING, près de 60% des Belges délaissent aujourd'hui l'argent liquide. Ils lui préfèrent notamment le paiement par carte, voire sans contact. La faute au coronavirus. "C'est pratique parce que l'on a moins de contacts avec des pièces où des billets dont on ne connaît pas la provenance ni où ils ont traîné", explique un riverain d'Ixelles. "On a moins confiance dans les billets à cause de la contamination, c'est logique", embraye une habitante.

Mais cela a aussi un impact sur les commerçants, forcés de s'adapter. "Ici, cela change au niveau de l'attente. Quand on sert des clients, ils doivent payer chacun à leur tour. Il faut attendre", confirme Berkmi Sedoik, maraîcher à Ixelles. Même son de cloche dans les restaurants, ou plus d'un tiers des paiements se faisaient encore en cash il y a deux ans. Aujourd'hui, seul un client sur cinq a encore recours à l'argent liquide.

Les distributeurs sont eux aussi désertés, avec une baisse de 43% du nombre de retraits. Seuls les petits achats sont réglés en majorité en liquide, avec des billets de 5 ou 10€. Une tendance qui risque de se confirmer à l'avenir, mais dont le rythme devrait varier en fonction de l'évolution de la crise sanitaire.