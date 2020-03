Le coronavirus fait un premier mort en Belgique: le patient avait 90 ans

Les ministres fédéral et bruxellois de la Santé, Maggie De Block et Alain Maron, ont annoncé mercredi le premier décès lié au coronavirus en Belgique. Il s'agit d'un patient âgé de 90 ans qui était pris en charge par le réseau des cliniques bruxelloises d'Iris-Sud, ressort-il d'un communiqué commun.



"Malgré la qualité des soins prodigués par les équipes médicales, un patient de 90 ans est décédé", a indiqué Mme De Block. "Aujourd'hui, nos pensées vont à la famille, mais aussi au personnel médical qui œuvre sans relâche, avec professionnalisme et sang-froid depuis l'arrivée du coronavirus", a souligné M. Maron.

Un point presse est organisé par le SPF Santé publique à 11h. Des experts scientifiques, le directeur médical et médecin-chef des Cliniques Iris Sud, qui a pris en charge le patient, seront présents.