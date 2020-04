Le coronavirus pèse sur les obèses

Une étude du CHU de Lille en France montre que les patients souffrant d’obésité ont sept fois plus de risques d’être placés sous ventilation que les malades avec un poids normal. Leur mortalité serait également plus élevée. On s’interroge en France: après le confinement faudra-t-il mettre les obèses en quarantaine ? Nous ne sommes pas égaux devant le COVID 19, on sait que la maladie touche plus les hommes que les femmes et plus les personnes âgées que les jeunes et les enfants, mais le terrain le plus favorable à son développement est sans nul doute l’obésité. L’étude,réalisée par le CHU de Lille et publiée, le 9 avril, dans la revue Obesity, montre que... lire la suite sur le blog de Christophe Giltay