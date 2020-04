Le coronavirus a-t-il été fabriqué dans un laboratoire chinois? Voici ce que le virologue Emmanuel André pense de cette rumeur

Le nouveau coronavirus est soupçonné d'être apparu fin 2019 dans un marché en plein air de la ville chinoise de Wuhan, où sont vendus des animaux exotiques vivants. Les experts ont découvert qu'il était proche d'un virus présent chez des chauves-souris, qui aurait muté et se serait transmis à l'une des espèces vendues sur le marché, d'où le virus aurait ensuite contaminé des humains. L'animal intermédiaire n'a pas été identifié avec certitude.

Lors de la conférence de presse quotidienne, le virologue et porte-parole interfédéral Covid-19, Emmanuel André, a donné des explications. Il estime que ce virus n'a probablement pas été fabriqué dans un laboratoire.

Un accident de la nature

"Quand on se retrouve dans des situations compliquées, c'est compréhensible de vouloir chercher des coupables. Mais dans ce cas-ci, nous savons que ce virus est très probablement issu de l'environnement naturel. Il y a des virus similaires à celui que nous voyons aujourd'hui qui circule à travers les chauve-souris en Chine et ces virus ont probablement accidentellement été transmis à l'homme via un autre animal intermédiaire ou via le fait qu'en Chine, on consomme notamment ces chauve-souris. Nous n'avons aucun argument pour affirmer que ce virus se serait échappé ou aurait été fabriqué dans un laboratoire", a-t-il indiqué.

Selon le spécialiste, l'étude du virus a permis de dévoiler une structure génétique "naturelle". "La structure génétique de ce virus est naturelle. Quand on modifie les gènes d'un virus, cela laisse des traces que l'on peut remarquer. Dans ce cas-ci, nous n'avons aucune indication dans ce sens. Le plus probable, comme ce fut le cas pour de nombreux pathogènes dans l'Histoire, est un accident de la nature où un virus qui circule parmi les animaux se retrouve transmis chez l'homme et développe une capacité de se transmettre d'homme à homme, ce qui a provoqué cette épidémie", a-t-il précisé.

L'hypothèse de la fuite pas vérifiée scientifiquement

Coup sur coup, deux médias américains ont toutefois rapporté ces derniers jours des informations qui ouvrent une autre piste. Selon le Washington Post, l'ambassade des Etats-Unis à Pékin, à la suite de plusieurs visites à l'Institut de virologie de Wuhan, avait alerté à deux reprises, il y a 2 ans, le département d'Etat américain sur les mesures de sécurité insuffisantes dans ce laboratoire qui étudiait les coronavirus chez les chauves-souris.

De son côté, le média américain Fox News ne réfute pas la thèse selon laquelle ce virus est d'origine naturelle. Mais ce même média assure que sa "fuite" serait involontaire, conséquence de mauvais protocoles de sécurité.

Un porte-parole de la diplomatie chinoise, Zhao Lijian, a balayé ces accusations. "De nombreux experts médicaux réputés dans le monde estiment que l'hypothèse d'une prétendue fuite n'a aucune base scientifique", a-t-il déclaré.

L'administration Trump a dénoncé à plusieurs reprises le manque de transparence de la Chine, voire une opération de "dissimulation" de Pékin sur la gravité du virus.