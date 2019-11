Le courrier "non prioritaire" ne sera plus distribué que deux fois par semaine dès mars 2020

Le courrier "non prioritaire" ne sera plus livré que deux fois pas semaine à partir de mars 2020, annonce mardi Henri de Romrée, directeur des activités courrier et distribution chez bpost, dans les colonnes de La Libre et de la DH. Les paquets et lettres dits prioritaires continueront à être livrés quotidiennement. C'est un modèle de "distribution alternée" qui sera mis en place, explique M. de Romrée. "Tous les produits dits prioritaires ou urgents comme les paquets, les recommandés, les lettres prioritaires, les périodiques ou les journaux vont continuer à être livrés tous les jours. À cela va s'ajouter une catégorie de produits non-prior qui ne sera distribuée que deux fois par semaine." Le programme sera mis en place à partir de mars 2020, après une phase de test avec les grandes entreprises qui font appel à bpost (Proximus, BNP Paribas Fortis...). Ces clients pourront choisir dès le 1er janvier quel courrier doit être prioritaire ou non.