Le couvre-feu restera en vigueur "même lorsque le secteur de la restauration rouvrira", annonce le ministre de la Justice

Hier, vendredi, des perspectives de déconfinement ont été annoncées par les autorités du pays. Des assouplissements seront accordés chaque mois, la priorité étant donnée aux activités en extérieur.

Le couvre-feu en vigueur depuis plusieurs mois, lui, n'a pas été abordé. Dans un premier temps, le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open VLD), a fait savoir à nos confères de la VRT que le couvre-feu resterait en vigueur encore et ce "même lorsque le secteur de la restauration rouvrira." Et d'ajouter: "Bien sûr, nous voulons le lever le plus vite possible, mais cela ne peut se faire qu'au bon moment."

Le ministre de la Justice a tenu à apporter quelques précisions sur son compte Twitter par la suite: "Nous n’allons pas maintenir le couvre-feu une minute de plus que nécessaire", a-t-il indiqué. "Pour détendre les mesures et donner des perspectives au secteur de la restauration le 1er mai, nous devons garder encore le couvre-feu. Nous réévaluerons continuellement toute les mesures dans les semaines à venir et n'appliquerons le couvre-feu que le temps nécessaire."