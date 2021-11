Le Covid Safe Ticket entre en vigueur en Wallonie aujourd'hui: "un jour sombre" pour l'Horeca wallon, selon son président

Le Covid Safe Ticket (CST) est entré en vigueur ce matin en Wallonie. Maxence Van Crombrugge, président de la Fédération Horeca de Wallonie, parle d’un "jour sombre" pour le secteur qu’il représente.

"Pendant plus d’un an, on a été fermé avec des indemnités réduites à peau de chagrin en étant considérés comme ‘non essentiels’ et maintenant nous sommes des partenaires commis d’office de la stratégie de vaccination", regrette Maxence Van crombrugge sur le plateau du RTL info 13h. "Ça ne nous réjouit pas. C’est sous la menace de fermeture que la plupart des restaurateurs ont accepté [le Covid Safe Ticket]."

"Un des piliers de notre secteur c’est l’accueil", poursuit-il encore. Si des clients ont le CST, pas de problème mais s’ils ne l’ont pas et que ce sont des clients fidèles, ça nous met dans une situation très embarrassante". "On est face à des gens mécontents qui nous disent qu’ils ne viendront plus jamais et on se fait parfois traiter de collabos et d’autres choses."

Le CST est entré en vigueur depuis 15 jours dans la région de Bruxelles-Capitale. Une période de transition de deux semaines y a été instaurée avant que les contrôles ne se mettent en place. Ça ne sera pas le cas en Wallonie où les sanctions pourront tomber directement pour ceux qui ne respectent pas cette nouvelle règle. Une situation que regrette Maxence Van Crombrugge.

"On a encore énormément d’appels de membres à la Fédération qui nous posent des questions sur le quoi, comment, ce qu’on peut faire, ce qu’on doit faire, etc. Ça n’est pas encore clair pour tout le monde", conclut le président de la Fédération Horeca de Wallonie.