Le Covid Safe Ticket entrera en vigueur en Wallonie à partir du 1er novembre

Le projet de décret du gouvernement wallon prévoyant l'extension du Covid Safe Ticket au sud du pays fixe son utilisation obligatoire dans certains secteurs à partir du 1er novembre prochain, a indiqué jeudi l'exécutif dans un communiqué.

L'entrée en vigueur de cette extension avait jusqu'ici été envisagée entre le 15 octobre et le 1er novembre.

Les règles s'inspirent de celles mises en place à Bruxelles. Le Covid Safe Ticket sera ainsi obligatoire dans les secteurs suivants :

- Les dancings et discothèques

- L’horeca en intérieur (le CST ne sera pas d’application pour le take-away, sur les terrasses, dans les restaurants sociaux et les services relevant de l’aide alimentaire)

- Les établissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables : les hôpitaux, les maisons de repos, les centres de soins de de jour, les centres de réhabilitation, les établissements pour personnes handicapées, les établissements psychiatriques ou les établissements pour personnes souffrant de troubles mentaux

- Les centres sportifs, les centres de fitness et les sports en intérieur et au-delà de 200 personnes en extérieur

- Les foires commerciales et congrès rassemblant 50 personnes ou plus en intérieur et 200 personnes ou plus en extérieur

- Les établissements du secteur culturel, récréatif et festif rassemblant 50 personnes ou plus en intérieur et 200 personnes ou plus en extérieur

- Les évènements de masse rassemblant 50 personnes ou plus en intérieur et 200 personnes ou plus en extérieur