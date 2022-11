Le CSS met en garde concernant certains tests pour les allergies alimentaires

(Belga) Le Conseil supérieur de la Santé (CSS) met en garde jeudi, dans un communiqué, les patients concernant le choix de tests appropriés pour les allergies alimentaires. Un médecin spécialisé est également indispensable pour un bon diagnostic, selon le Conseil.

Les allergies alimentaires ne doivent pas être confondues avec les hypersensibilités alimentaires. Bien que les symptômes peuvent être similaires, leurs conséquences potentielles ne le sont pas. Les allergies peuvent provoquer des réactions très graves dont l'issue peut même être fatale, selon le CSS. La prudence est donc de mise lors du choix des tests à effectuer. De nombreux tests, facilement accessibles sur internet, sont vendus par des laboratoires commerciaux à travers l'Union européenne, mais ces tests controversés n'ont pas de valeur établie. Ils se révèlent coûteux et sont dépourvus de base scientifique démontrée. Les professionnels de la santé doivent poser les bonnes questions et diriger leurs patients vers des tests appropriés. Une analyse correcte et une confrontation des résultats des différents tests permettent d'avoir un bon diagnostic. Un manque de connaissances dans ces pratiques peut conduire à de mauvais remèdes, tels que des régimes d'éviction pouvant entrainer des carences nutritionnelles et avoir des répercussions négatives sur la santé. En cas d'hypersensibilité à un aliment, le CSS conseille de consulter un médecin généraliste pour une première évaluation des symptômes, avant d'être éventuellement redirigé vers un médecin spécialisé dans les allergies alimentaires. Le Conseil donne quatre recommandations: les tests IgG sont à éviter, de même que le dosage d'IgE totales réalisé de manière isolée; les tests IgE spécifiques d'extraits alimentaires associés à une évaluation clinique peuvent confirmer certaines allergies alimentaires; la sélection, l'analyse et l'interprétation des tests doivent être confiées à des médecins spécialisés; enfin, le grand public doit être sensibilisé au non-sens et au danger des tests de laboratoire trompeurs.