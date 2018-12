Le DANGER des piles boutons: Jade, quatre ans, en a avalé une et a failli avoir l’œsophage perforé

Chaque année, des dizaines d’enfants passent par les urgences parce qu’ils ont avalé une pile bouton. Ils risquent de graves blessures et il y a parfois des décès…

Avaler une pile, ce n'est pas comme une pièce. Il y a le risque d'étouffement, mais au bout de quelques heures, l'électrolyse cause aussi de gros dégâts dans les muqueuses des petits, jusqu'à des perforations, des trous entre l'oesophage et la trachée.

Jade vient de fêter ses quatre ans, elle est en pleine forme aujourd’hui mais il y a huit mois, elle a avalé une pile: "Ca m’a fait vomir. Ils m’ont mis une sonde", a expliqué la petite à notre confrère de RTL, Anne Le Hénaff.





Jade a été opérée immédiatement



Sa mère Ludivine n’a rien oublié de son opération en urgence à l’hôpital Necker à Paris. "Ils l’ont opérée tout de suite, ils lui ont retiré la pile complètement noire, oxydée. Quand j’ai vu la pile, je me suis dit, en effet, ‘dans quel état doit être de l’œsophage de ma fille ?’ On est restés quatre semaines à l’hôpital", a-t-elle confié.



Ces petites piles boutons se mettent à fonctionner au contact des muqueuses. Le professeur Françoise Denoyelle, chef du service ORL pédiatrique à l’hôpital Necker à Paris, met en garde contre le danger de ces piles: "Il y a rapidement une inflammation des tissus, puis une nécrose. Le tissu se résorbe et au bout de quelques heures, on peut voir apparaître un trou, une communication entre l’œsophage et la trachée qui est la voie respiratoire. Les effets sont assez rapides et il y a également le contenu de la pile qui peut se libérer".





Comment faire pour éviter les risques d'ingestion?



Premier conseil : la vigilance. "Le danger, c’est la télécommande. Les compartiments ne sont pas vissés. Et ça, c’est tout à fait à l’accès des enfants puisque c’est posé sur la table basse. Tant qu’il n’y pas de compartiment vissé, c’est dangereux", souligne le médecin.

Normalement, les jouets pour enfants aux normes sont équipés de fermetures sécurisées, à vis.