Le déconfinement se poursuit: voici tout ce qui sera autorisé dès demain (vidéo)

Une nouvelle phase du déconfinement débute le 1er juillet. De nombreuses activités vont à nouveau pouvoir se relancer. Mais à quoi peut-on s'attendre ?

C’est un bruit que vous pourrez réentendre demain: celui du plongeon de vos enfants dans une piscine publique. Pas de limitation du nombre de nageurs a priori, mais des mesures de nettoyage strictes pour les cabines, qui dans les faits, diminueront parfois la capacité de deux tiers.

Autre reprise, celle des sports indoor. Dans les salles et les vestiaires, 50 personnes, grand maximum. Les mesures sanitaires de base sont de vigueur et une distance de 5 mètres sera respectée entre les sportifs et leur entraîneur. Et attention pour les entraîneurs, une distance de 5m est à respecter.

Pour se défouler, dès demain, feu vert pour les plaines de jeux intérieures. 100 personnes maximum, port du masque conseillé pour les plus de 12 ans, et désinfection plusieurs fois par jour.

Dès demain lever de rideau aussi dans les théâtres, avec là aussi, des limitations de nombre. Au total, 200 personnes seront acceptées en intérieur, comptez 400 pour les représentations organisées à l'extérieur. Pour le cinéma aussi, les règles sont similaires, avec 200 personnes par salle et un espace d'un mètre, minimum, entre chaque spectateur.