Le directeur de Médiacité au sujet de la réouverture de la galerie : "On incitera fortement les clients à porter un MASQUE"

Alors que le déconfinement poursuit lentement son cours en Belgique, les commerces non-alimentaires rouvriront ce lundi 11 mai. Le directeur du centre commercial Médiacité à Liège, Julien Huart était en direct sur BEL RTL ce matin. Il confiait que tout était prêt pour la réouverture. Les agents de la sécurité ont reçu des consignes pour filtrer les arrivées dans la galerie. Mais Julien Huart prévient : "Concernant le port du masque, on incitera fortement les clients à en porter un". Ces requêtes seront faites via toutes les plates-formes et réseaux de communication habituels : internet, Facebook, etc, mais également au niveau des zones d’accueil. "On va essayer d’inciter au maximum les clients de se munir d’un masque pour venir à Médiacité", a expliqué le directeur.

> CORONAVIRUS en Belgique : les dernières infos