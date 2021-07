Le directeur du centre de crise national envahi par l'émotion: "Les pires moments font émerger le meilleur chez l'être humain"

Lors de la conférence de presse du centre de crise national, son directeur général Bart Raeymaekers a prononcé la fin de son compte-rendu enserré par l'émotion lorsqu'il a conclu en rendant hommage aux services de secours et différentes autorités compétentes qui n'ont pas ménagé leurs efforts au cours des derniers jours pour faire face à une catastrophe comme rarement la Belgique en a vécu ces dernières décennies. "Je tiens à remercier les services de secours et autorités compétentes pour leur incroyable engagement et leur excellente coopération. Pour de nombreuses personnes, cette catastrophe vient s'ajouter à la crise Covid. Tout le monde espérait vivre un été plus calme mais le destin en a malheureusement décidé autrement. De nombreuses personnes passent désormais au-dessus de la fatigue pour apporter leur aide le mieux possible dans cette terrible situation. Ce sont en général les pires moments qui permettent de faire émerger le meilleur chez l'être humain. Les nombreux témoignages de solidarité, d'entraide et de soutien, nous donnent incontestablement le courage de continuer. L'Union fait la force", a-t-il dit, s'excusant pour sa difficulté à terminer son discours, sous le poids de l'émotion.