Le Fonds pour le journalisme d'investigation pérennisé dans un décret

(Belga) Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a approuvé jeudi en seconde lecture un avant-projet de décret visant à pérenniser le Fonds pour le journalisme d'investigation.

Créé en mai 2009 par simple arrêté du gouvernement, cet outil a permis de financer 240 projets journalistiques en dix ans, dont les trois quarts soumis par des journalistes indépendants. "Les constats qui avaient menés à la constitution de ce Fonds sont toujours, et plus que jamais en 2020, d'actualité : la qualité de l'information est directement liée aux moyens qui lui sont alloués. Dans un contexte où les budgets rédactionnels sont particulièrement sous pression, et d'accélération de l'information, il est important que les médias puissent continuer à permettre aux journalistes de se consacrer à l'approfondissement de certains sujets pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines", juge la ministre des Médias, Benédicte Linard (Ecolo). Sur base des décisions d'un jury indépendant, ce fonds a financé depuis 2009 la réalisation de différentes enquêtes documentées et critiques, de reportages en profondeur, et ce aussi bien en presse écrite qu'en télévision, en radio, en webdocumentaires, en podcast et autres. Doté d'un budget de 275.000 euros, le fonds a vu cette année ses moyens être portés exceptionnellement à 550.000 euros afin de venir en aide aux journalistes dont les activités ont été considérablement impactées par la crise sanitaire et économique. (Belga)