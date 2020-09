Le Forem investit Mons Expo pour former aux métiers de bouche

(Belga) Epicuris, l'un des 24 centres de compétence du Forem, vient d'installer temporairement ses quartiers au Lotto Mons Expo pour former aux métiers de bouche. Jusqu'à la fin de l'année, plus de 150 personnes devraient y être formées en boulangerie, pâtisserie et boucherie, des métiers qui connaissent une pénurie de main-d'oeuvre, particulièrement dans le Hainaut.

Afin de répondre aux besoins des entreprises et encourager les stagiaires à prendre part à ses formations, Epicuris a pour la première fois installé ses quartiers sur plus de 2.000 m² au sein de Mons Expo où six espaces ont été créés pour y installer trois unités mobiles de formation. Organisé en mode Top Chef et structuré à la sauce Covid, ce sont 24 préparateurs-vendeurs en produits de boucherie, 12 boulangers, 11 pâtissiers et 7 agents de fabrication alimentaire qui viennent d'y débuter leur formation. Dès le 21 septembre, une seconde session de formations sera lancée pour ces métiers et des places restent encore à pourvoir, précise le Forem. La formation s'adresse à tous, sans niveau d'études requis. Les seules conditions sont de s'inscrire à une séance d'informations et de passer un entretien individuel afin de parler du projet de formation, du métier choisi et de mesurer le degré de motivation des candidats, ajoute-t-il. Le site internet du Forem compte actuellement 192 offres d'emploi pour des boulangers, 96 offres d'emploi pour des pâtissiers et 328 offres d'emploi pour des bouchers. (Belga)