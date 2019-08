Vous avez fini vos études et vous cherchez un emploi: voici les services proposés par le Forem

Thierry Ney, porte-parole du Forem, était l'invité du 13h. Il nous explique les différents services que le Forem propose aux demandeurs d'emploi.

Olivier Schoonejans : Le Forem organise des séances d’informations pour les jeunes qui sortent des études et qui veulent s’inscrire comme demandeur d’emploi. Des séances qu’on appelle « welcome ». Qui doit s’inscrire et qui peut s’inscrire au Forem maintenant en juillet et en août ?

Thiery Ney, porte-parole du Forem : "On est dans une période un peu clé pour les jeunes puisqu’un grand nombre viennent de terminer leur étude et donc vont se lancer dans la vie active. Il est important pour eux de s’inscrire comme demandeur d’emploi, pas seulement pour s’inscrire dans cette insertion au marché de l’emploi mais vraiment pour bénéficier de toute une série de services qu’offre le Forem, justement pour accompagner ces jeunes dans leur quête d’un job".

Olivier Sch. : Quel service justement ?

Thierry Ney : "Alors on a une approche personnalisée. Les conseillers du Forem vont accueillir ces demandeurs d’emploi, voir un petit peu quel diplôme ils disposent, s’ils ont un diplôme, voir un petit peu avec eux quelles sont leurs aspirations par rapport à leurs formations, voir s’il y a un match entre leurs aspirations et leurs compétences. Si pas, on peut leur proposer aussi toute une série de formations. Le Forem dispose de plus de 270 formations. Puis on a des outils, des outils technologiques qui sont mis à leur disposition. On sait combien les jeunes aiment ces applications. On a un outil qui s’appelle "mon profil" et on voit que 40% des personnes qui sont sur cet outil sont des jeunes".

Olivier Sch. : Ça concerne qui ? Ceux qui sortent des études secondaires, du supérieur ? On est sur quel profil pour l’instant ?

Thierry Ney : "On peut retrouver tout type de profil. On retrouve malheureusement dans les personnes qui viennent s’inscrire au Forem des personnes qui n’ont pas terminées l’enseignement secondaire supérieur. Donc là, on va essayer de les conseiller, de leur proposer une formation pour augmenter leurs compétences. Pour d’autres profils, on a évidemment des personnes qui ont terminées un master, un baccalauréat ou des formations en alternance. Et là on voit que ces personnes qui sont qualifiées s’insèrent rapidement sur le marché de l’emploi puisque par exemple une personne qui a terminée un baccalauréat, dans les 6 mois, elle a 8 chances sur 10 de s’insérer".

Olivier Sch. : Vous avez accueilli et inscrit 29 000 nouveaux demandeurs d’emploi l’année passée, donc des personnes qui arrivaient pour la première fois au Forem. Est-ce qu’on sait estimer aujourd’hui dans ceux qui sont arrivés l’été passé, qui a obtenu un job ?

Thierry Ney : "Ça dépend de leur profil et de leurs compétences. Evidemment les plus qualifiés s’insèreront le plus rapidement. Les personnes qui bénéficient d’un master mettront plus de temps mais s’insèreront de manière plus pérenne dans le temps sur le marché de l’emploi. Ça dépend vraiment des compétences des personnes. Mais on accompagne les demandeurs d’emploi justement pour les former. C’est vraiment quelque chose qui doit se marquer au sein de leur esprit, c’est se former. Les sociétés cherchent des compétences et c’est comme ça qu’elles recrutent".

Olivier Sch. : On parle de la formation, de tous les services personnalisés que vous offrez aux demandeurs d’emploi et particulièrement les jeunes. Il y a aussi une inscription qu’il faut faire pour le côté administratif, le côté allocation.

Thierry Ney : "Tout à fait donc il y a plusieurs possibilités. Il y a une possibilité online. Via le site du Forem, il y a moyen de s’inscrire. Il y a aussi évidemment une manière plus physique d’aller dans un bâtiment du Forem, dans une maison de l’emploi pour justement rencontrer et être accompagné par nos conseillers. Et pour les personnes qui doivent se réinscrire, on peut même le faire via le call center du Forem".

Le call center du Forem, c’est le 0800 93 947

Site internet du Forem : https://jeunes.leforem.be/

Site internet d’Actiris : //www.actiris.be/jeunes