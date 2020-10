Le Français Vincent Luis innarêtable en Sardaigne, les Belges hors du top 20

(Belga) Le Français Vincent Luis demeure invaincu depuis la reprise des épreuves de triathlon de courte distance. Après avoir conservé son titre de champion du monde début septembre à Hambourg et remporté la manche tchèque de coupe du monde à Karlovy Vary, le triathlète français a enchaîné avec un 3e succès de rang en s'imposant sur la manche italienne d'Arzachena, samedi en Sardaigne. Les quatre Belges engagés se sont montrés peu à leur aise sur cette épreuve de format sprint, terminant tous hors du top 20, avec Jelle Geens se montrant le meilleur: 22e.

Comme chez les dames en matinée et le succès de la Bermudéenne Flora Duffy, Luis est toujours resté au-devant de la course. Sorti premier de l'eau, il a autorisé la présence d'une dizaine de concurrents dans son groupe de tête, avant de faire la différence à pied. Seul le Norvégien Kristian Blummenfelt a réussi à l'accompagner jusque dans le dernier kilomètre mais n'a pas su réagir à son accélération finale. Luis a parcouru les 750 m de natation, les 20 km à vélo (avec une côte d'1 km à 10% de moyenne à escalader 3 fois) et les 5 km à pied en 54:24. Blummenfelt a suivi 5 secondes plus tard (54:29), le Britannique Alistair Brownlee prenant la 3e place, à 21 secondes (54:45). Dans le clan Belge, Jelle Geens n'a pas réussi à reproduire sa course de Karlovy Vary, où il avait décroché le bronze. Sorti de l'eau en 30e position, il n'a jamais pu reprendre contact avec la tête de la course, déposant son vélo à la 28e place et remontant six concurrents à pied pour conclure 22e (56:28). Noah Servais a fini 27e (56:49), Jonathan Wayaffe 40e (58:26) et Tom Van Cappellen 50e (59:22). Plus tôt dans la journée, l'épreuve féminine avait vu la victoire de la Bermudéenne Flora Duffy, en 1h00:53. Claire Michel, qui depuis septembre reprend lentement la compétition après une fracture de la rotule, a bouclé l'épreuve en 14e position (1h03:38), tandis que Valérie Barthelemy a terminé 17e (1h04:23). (Belga)