Le FROID est de retour: devinez qui est super content?

Les températures hivernales n’apportent pas que de la morosité. Au contraire, elles sont aussi synonymes de bonne chère. De quoi satisfaire une profession en particulier, avez-vous deviné de laquelle il s’agit ?

Le retour du froid fait des heureux, ce sont les fromagers. Quand les températures baissent, on a plus envie de manger du fromage. Et cela n’est pas qu’un sentiment, cela se confirme dans les chiffres.

Carla Di Falco est la gérante d’une fromagerie. Et elle est très heureuse qu’il commence à faire froid : "Je n’attendais que ça parce que c’est le moment le plus merveilleux pour un fromager : c’est la fondue, c’est la tartiflette, ce sont les raclettes. Et puis c’est ce qui nous permet d’avoir un meilleur chiffre d’affaires. Le client se fait vraiment plaisir. Il faut dire que l’hiver, ça chiffre autrement, c’est un minimum de 30 euros, ce qui correspond à plus ou moins à un kg de raclette, pour une famille entre 4 à 5 personnes. Puis on prend aussi des fromages beaucoup plus affinés, des fromages beaucoup plus goûtus puisqu’en hiver la saison est complètement différente, donc le fromage d’hiver chiffre mieux. Moi en tant que fromager, je suis satisfaite", a-t-elle confié à Vincent Chevalier pour Bel RTL.