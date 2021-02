Le froid est-il l'ami ou l'ennemi du coronavirus ?

En règle générale, le froid favorise la transmission des virus comme la grippe. Plus les températures sont basses, plus l'air est sec, et cela favorise la diffusion des micro-aérosols. Les microparticules de virus restent donc plus longtemps en suspension dans l'air.

De plus, les températures froides rendent les muqueuses plus fragiles. "Les points d'entrée du virus dans l'organisme, comme le nez et la bouche, sont plus froids, donc un peu moins bien vascularisés et en quelque sorte abîmés. Dans ce contexte, ils font moins bien leur travail de retenir de le virus", a expliqué Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral du centre de crise.

Le froid nous invite également à rester plus à l'intérieur, et engendre davantage de proximité entre les individus, ce qui peut provoquer plus de contaminations.

Aucune donnée chiffrée

Cependant, "soyons clairs: il faisait -8 degrés ce matin, mais personne ne sait si ça occasionne une meilleure transmission que lorsqu'il fait +2 degrés comme la semaine passée", conclut Yves Van Laethem, prudent.

Enfin, notons qu'une telle météo accentue deux éléments qui freinent la propagation du virus: le télétravail qui augmente encore un peu, et les déplacements qui baissent.