Le gagnant belge d'Euromillions s'est manifesté: "Nous sommes encore un peu sous le choc"

Le Belge qui a remporté le 31 août dernier la coquette somme de 21 millions d'euros à la loterie transnationale Euromillions s'est manifesté, indique vendredi la Loterie Nationale.



L'homme, originaire de Flandre, s'est présenté au siège de la Loterie Nationale. Il repart avec 21.214.762 euros. Le 31 août, trois Européens avaient joué la bonne combinaison et se sont partagés le jackpot de plus de 63 millions d'euros. Le Belge ne s'était pas encore manifesté et en début de semaine, la Loterie Nationale avait lancé un appel dans les médias. "Toutes les semaines, mon épouse et moi jouons à EuroMillions pour un petit montant dans un point de vente physique. Comme nous profitions encore de quelques jours de vacances, nous n'avions pas directement vérifié le résultat du tirage. Après avoir lu l'appel dans le journal, nous avons immédiatement contacté la Loterie Nationale", explique l'heureux gagnant, dans le communiqué de la Loterie Nationale.

Toujours selon le communiqué, le gagnant a également partagé une anecdote: "C'est une histoire amusante. Il y a quelques années, mon père m'a dit en rêve qu'il fallait que je lise le journal parce que j'avais gagné au Lotto. Et finalement, cela s'est produit !", a-t-il décrit.

"Nous sommes encore un peu sous le choc. Nous allons prendre le temps de faire le point. Mais par-dessus tout, nous espérons pouvoir profiter de ce qui va suivre en toute discrétion. Une chose est sûre, l'avenir nous sourit !", poursuit-il. Son identité n'est pas révélée afin de protéger sa vie privée.