Le Game Boy a 30 ans: comment expliquer son succès? (vidéo)

Il y a 30 ans, jour pour jour, apparaissait le tout premier Game Boy. Une console portable qui allait révolutionner le monde des jeux vidéo. Trente ans plus tard, elle reste une référence en la matière, et est toujours aussi appréciée.

Le jeu Tetris, et sa musique devenue culte, est la référence incontournable de l'iconique Game Boy. L'objet a été vénéré par toute une génération. Le noir et blanc, l'animation simple et basique, ont largement fait leurs preuves. "C'est le jeu qui a contribué au succès de la console, affirme Tifemm Rizza, responsable des ventes "Oldstar Games". C'est un jeu qui ne s'adresse pas particulièrement aux enfants, il s'adresse aussi aux adultes puisque c'est un jeu de puzzle. Et il a permis à Nintendo d'écouler énormément de machines, surtout que le jeu était mis en pack avec beaucoup de consoles. Tetris a permis de vendre beaucoup de machines pour Nintendo."





L'indépendance des geeks



Trente ans plus tard, il reste une valeur sûre. Pour les nostalgiques, les fans ou les experts du gaming, le Game Boy est le début de l'indépendance des geeks. "Quand je n'avais pas beaucoup d'amis lorsque j'étais plus petit, cela m'a permis de pouvoir m'amuser sans être tout le temps collé devant la télévision", explique un fan de la console. "A l'époque, on ne pouvait pas brancher tout le temps sa console sur la télévision, ajoute un autre adepte. Généralement, il y avait une télévision dans le salon, donc on pouvait jouer à la console que quand les parents ne la regardaient pas. Donc le fait de pouvoir être dans sa chambre et jouer à la console sans avoir besoin de monopoliser la télévision, c'était tout de même pas mal."





De nombreuses évolutions



En trente ans, la console portable a connu de nombreuses évolutions, ce qui a consolidé sa présence dans l'univers des jeux vidéo. "Ils nous ont fait la Game Boy classique en noir et blanc, puis la Pocket plus petite et qui justement tenait dans la poche, retrace Xavier Pastor, patron du magasin spécialisé "Oldstar Games". Après, ils sont passé à la couleur dans les années 90. Deux modèles de Game Boy Advance sont ensuite sortis."

Âgée de trente ans aujourd'hui, le Game Boy reste plus branché que jamais.