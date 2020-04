Le gouvernement ne tient pas encore ses promesses en matière de tests: les labos privés ont-ils été privilégiés?

Les autorités avaient promis 10.000 tests de dépistage du coronavirus par jour. On n’y est pas encore. Et selon le plus grand laboratoire hospitalier du pays, c'est en partie parce que le secteur pharmaceutique privé a été privilégié.

Fin mars à la Chambre, le ministre chargé de l’approvisionnement dans le cadre du Covid annonce 10.000 tests par jour pour très bientôt. "Nous pourrons disposer de 10.000 tests dans les jours à venir. Avec 10.000 tests par jour, nous atteindrons le niveau de la Corée du Sud, avec en plus des tests beaucoup plus performants", indiquait Philippe De Backer.



Hier encore, le 27 avril, on était loin du compte. "6.229 tests ont été réalisés", énonçait en conférence de presse le virologue Steven Van Gucht.



Des labos tenus à l'écart?



Cette situation est dénoncée par le plus grand laboratoire hospitalier du pays, regroupant 5 hôpitaux bruxellois. Le laboratoire de l’ULB regrette d’avoir été tenu à l’écart, comme d’autres laboratoires cliniques, au profit d’une structure privilégiant l’industrie pharmaceutique.



"Cette nouvelle structure… Il s’avère qu’elle a mis beaucoup plus de temps que prévu pour fonctionner. Aujourd’hui, on ne sait d’ailleurs pas tout à fait comment elle fonctionne ? Quelle est sa capacité ? Et c’est là qu’on se dit qu’il y a un gâchis énorme avec de nombreux patients, de nombreux soignants qui auraient pu être testés et qui ne l’ont pas été. Quel aurait été l’effet ? On peut l’imaginer mais je n’ai pas de preuves formelles pour répondre", déplore Frédéric Cotton, le chef de service de chimie médicale du laboratoire hospitalier universitaire de Bruxelles.



Les 10.000 tests par jour pourraient déjà être réalisés



Le Laboratoire de l’ULB dit avoir travaillé en sous-capacité, en raison de critères trop stricts émis par Sciensano. 250 tests quotidiens alors qu’il aurait pu monter jusqu’à 1.000 par jour.



"Les laboratoires cliniques aujourd’hui, dans l’état actuel des choses, sans aucune aide du Fédéral, il faut le souligner… C’est uniquement par des initiatives de ces laboratoires. Il y a 56 laboratoires qui ont développé une capacité totale de 14.000 tests. On a déjà dépassé les 10.000 qui étaient promis et donc probablement que si enfin on arrive à travailler main dans la main avec une coordination, eh bien, on atteindra ces 25.000 tests", souligne Frédéric Cotton.



Dans une lettre adressée au ministre De Backer, les laboratoires agréés dénoncent une erreur stratégique dans la gestion de la crise et celle des tests PCR par prélèvement nasal. Ils espèrent être entendus et inclus pour la phase de déconfinement, où les tests sérologiques par prélèvement sanguin seront essentiels.

> CORONAVIRUS en Belgique: les dernières infos

> CORONAVIRUS: la carte mondiale de la propagation