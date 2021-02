Le grand centre de vaccination du Heysel, à peine ouvert, déjà à l'arrêt à cause d'un bug technique

La vaccination au Heysel, à Bruxelles est déjà retardée.

Le centre de vaccination du Heysel est le plus grand du pays. Il peut vacciner jusqu'à 5.000 personnes par jour, mais aujourd'hui, il n'en vaccinera pas une. Un problème technique empêche la bonne tenue des vaccinations : les invitations à se faire vacciner n'ont pas été envoyées.

Inge Neven, cheffe de l'inspection de l'hygiène à Bruxelles, nous précise ce matin qu'il s'agit d'un bug lié à un outil fédéral. "Malheureusement, on a eu des problèmes depuis la fin de la semaine passée, et on a essayé de trouver des solutions. Le but était d'envoyer les invitations avant hier midi, mais le bug n'était toujours pas résolu."

Le centre, prêt le premier février, a été inauguré hier, le 16 février, suite à un manque de vaccins. Cette fois, les vaccins sont là, mais il n'y a pas de public. Les portes restent donc fermées, ce matin, mais le problème devrait être réglé. "Ils sont en train de faire des tests maintenant, et normalement le problème serait résolu, et les invitations pourraient partir vers 9h. Une fois fois ces invitations envoyées, on pourrait ouvrir le centre demain."

