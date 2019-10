Le grand-père de Pia donne des nouvelles de la petite: "On voit des améliorations"

Le Zolgensma, le médicament le plus cher du monde, semble faire son effet sur la petite Pia. Souvenez-vous: il y a un mois, la levée de fonds organisée par ses parents a atteint 1,9 million d'euros.

Quinze jours après la prise du médicament, les premiers effets se font ressentir. Pia, 9 mois, semble aller mieux. C'est en tout cas ce qu'a constaté son kiné. "Il y a beaucoup plus de tensions dans les muscles du dos et des bras. Elle sait tenir sa tête plutôt droite maintenant, pas tout à fait. Mais on reçoit des nouvelles encourageantes, ça c'est sûr. On nous avait dit que Pia était trop vieille, parce qu'elle avait déjà 9 mois, mais quand même, on voit des améliorations qui sont très nettes et très visibles. On a toujours l'espoir et le soulagement aussi qu'on n'a pas fait ça pour rien, ça c'est sûr", a confié Patrick Demeyer, le grand père de Pia, contacté ce lundi soir par notre journaliste Vincent Legraive.

"D'après les études qu'on a fait dans le passé, l'effet du médicament ne se produit pas directement. Ça dure quelques semaines, parfois quelques mois, avant d'obtenir un résultat final. Donc on a encore de l'espace pour encore avoir une amélioration possible. Ce n'est pas la fin déjà maintenant. On peut encore envisager une amélioration plus forte encore dans les semaines qui viennent", a encore précisé Patrick Demeyer.