Le Groupe Rossel et DPG Media rachètent RTL Belgium

Le Groupe Rossel et DPG Media ont conclu un accord avec RTL Group concernant l'acquisition de RTL Belgium. Le Groupe Rossel et DPG Media, qui collaborent sur le marché de la publicité depuis de nombreuses années et ont été partenaires de Mediafin jusqu'en 2017, seront chacun actionnaire à 50 %. Ce partenariat permettra de développer une offre cohérente pour les clients nationaux sur les marchés de la télévision, de la radio et de la publicité numérique. Les nouveaux actionnaires mettront également l’impulsion sur une transformation numérique accélérée des services de radio et de télévision de RTL Belgium. La vidéo online short-form et long-form est un marché en forte croissance qui offre de nombreux leviers de croissance pour les sociétés de télévision. Le marché de la radio offre également des opportunités avec le développement du numérique et du podcasting.

Christian Van Thillo, Executive Chairman DPG Media : "DPG, Groupe Rossel et RTL Belgium ont eu le plaisir de travailler ensemble dans divers domaines dans le passé. Il y a désormais un projet ambitieux qui va responsabiliser tous les médias engagés dans leur transformation numérique. Nous serons également en mesure, plus que jamais de mieux répondre aux attentes de nos annonceurs. Je suis vraiment impatient d'y être."

Bernard Marchant, Executive Chairman et C.E.O. Groupe Rossel: "Avec cette acquisition conjointe, basée sur une vision et une ambition partagées, nous pouvons renforcer structurellement l'offre de télévision, de radio et du digital pour les publics belges. Nos téléspectateurs, auditeurs et annonceurs ont besoin d'une offre audiovisuelle créative et dynamique sur toutes les plateformes. Nous sommes ravis de réaliser ce projet ambitieux avec DPG Media dans le cadre d'un partenariat stratégique renouvelé. Nous avons une expertise très complémentaire pour dorénavant accélérer la transformation digitale de RTL Belgium."

Philippe Delusinne, C.E.O. de RTL Belgium : "L’investissement que réalisent aujourd’hui le groupe Rossel et le groupe DPG Media dans RTL Belgium est une preuve évidente de leur implication stratégique dans le secteur de l’audiovisuel. Ces entreprises médiatiques belges fortes ont tous les atouts pour offrir à RTL Belgium un avenir durablement prospère en permettant un développement et une transformation de leurs activités audiovisuelles à l’ère du digital. Ce sont deux leaders sur leur territoire, qui connaissent bien le marché belge et avec lesquels un projet industriel ambitieux sera possible."