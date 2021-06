Le jeu de tête est-il dangereux pour les joueurs de football? Voici la réponse de Steven Laureys, Professeur de neurologie à l'Université de Liège, dans l'émission C'est pas tous les jours dimanche (RTL-TVI).

"Je pense que c'est très simple. Le cerveau, vous le secouez, vous le cassez", a expliqué Steven Laureys, Professeur de neurologie à l'Université de Liège, dans l'émission C'est pas tous les jours dimanche (RTL-TVI). "On a ces milliards de cellules, mais aussi à l'intérieur ces milliers de milliards de connexions et là, on voit la fragilité. Les études ont montré qu'il y a des marqueurs de dégâts neuronales qui vont montrer l'impact de coups de tête. Il y a une différence entre vous et un joueur de football, c'est que le joueur a 3 fois plus de risque de développer une démence. Une grande étude en Ecosse l'a démontré sur plus de 7.500 footballeurs".

Faut-il, dès lors, interdire le jeu de tête? "Le plus grand problème n'est pas tellement les têtes. Les études montrent que ce sont les contacts avec les autres joueurs. Il y a plusieurs choses à faire: changer la réglementation, prendre le temps d'évaluer l'impact d'un coup sur la tête. Car c'est évidemment grave de casser un genou, mais on peut mettre un prothèse de genou. Par contre, je ne peux pas mettre de prothèse de cerveau".

Personnellement, ses enfants font-ils du football? "Oui, on adore le sport, on adore le football. Le sport, c'est bien pour la santé physique, mais c'est à nous comme société de faire en sorte que le sport soit aussi bien pour notre santé mentale. Devenir footballeur pour devenir dément, non merci!".