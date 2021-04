Le jeûne du ramadan débute ce mardi

Le jeûne du ramadan débutera cette année le 13 avril, a annoncé lundi soir dans un communiqué l'Exécutif des musulmans de Belgique (EMB), à la suite d'une réunion du Conseil des théologiens. L'organisation invite les responsables de mosquées et les citoyens de confession musulmane à respecter son protocole lié à la réouverture des lieux de culte.



L'EMB adresse à cette occasion "ses meilleurs voeux à toute la communauté musulmane de Belgique et, dans cet éprouvant contexte de pandémie, souhaite que ce mois béni s'inscrive dans la quiétude, la patience et la solidarité".