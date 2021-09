Le jour où Marius Gilbert a failli supprimer un email venant...du roi Philippe

L'épidémiologiste Marius Gilbert est devenu l’une des personnalités les plus médiatiques de la crise covid. Il en a fait un livre "Juste un passage au JT". Le scientifique revient sur un an et demi de cette crise, en racontant son expérience. Au sein de son ouvrage, il relate une anecdote: le jour où il a failli supprimer un mail venant du roi Philippe.

En raison de sa notoriété grandissante, l'épidémiologiste reçoit des centaines de messages par jour. Régulièrement, il fait le tri, effaçant ainsi ceux qu'il juge incongrus. Alors qu'il s'apprêtait à en supprimer un énième, il s'est intéressé au destinataire. Et il fut particulièrement surpris.

"C'était un message du secrétariat de sa Majesté le Roi qui était intéressé à avoir des explications sur l'évolution de la pandémie dans le pays et qui s'informait auprès de différents experts", se souvient l'épidémiologiste bien conscient d'avoir failli passer à côté à cause des nombreux messages qu'il reçoit et des "spams de personnes qui vous promettent des millions et qui viennent parfois d'une majesté quelque part".

"A la suite de cela, on a eu une conversation très intéressante", poursuit Marius Gilbert. Dans le cadre de cette pandémie, le roi Philippe en a-t-il suffisamment fait? Notamment pour booster la vaccination? "Je ne suis pas certains que ce soit son rôle. Je pense qu'il peut exprimer sa sympathie, donner un coup de main. La vaccination est un sujet qui polarise très fort la société", estime Marius Gilbert.