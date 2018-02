Le Lotto évolue et propose plus de gains: voici les nouvelles règles

Pour célébrer ses 40 ans d'existence, le Lotto évolue et proposera plus de gains à partir du 26 mai, annonce mardi la Loterie Nationale. Les changements du tirage sont le résultat d'études tant qualitatives que quantitatives organisées avec un panel de joueurs et des points de vente. Une étude comparative avec d'autres loteries européennes a aussi été menée.

Le tirage verra l'apparition d'un nouveau rang, le 9e, une augmentation des gains aux rangs 7 et 8 ainsi que la hausse du prix d'une grille, qui passera d'un euro à 1,25 euro.

Autre nouveauté, chaque tirage fera d'office gagner 500 euros à 300 joueurs. A raison de deux tirages par semaine, le montant des gains distribués par le Lucky Lotto Code atteindra plus de 15 millions d'euros annuellement. Au total, les gains totaux versés par la Loterie Nationale pour le Lotto augmenteront de 12%.

Le premier tirage de ce nouveau système aura lieu le 26 mai. L'an dernier, le chiffre d'affaires du Lotto a atteint 397,6 millions d'euros, soit 31% du CA de la Loterie Nationale.