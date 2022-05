Le manque de pluie va obliger les propriétaires de citernes à changer leur consommation: "Je purge mon système puis j'ouvre la valve de l'eau de ville"

La pluie se fait rare dans notre pays ces derniers mois et cela devrait durer. Le météorologue David Dehenauw déclare qu’il "y a de fortes chances que l’été soit plus sec et plus chaud que d’habitude entre le 1er juin et le 31 août ".

Une situation qui n’arrange pas les propriétaires de citernes qui vont devoir, si la pluie continue de se faire aussi rare, puiser dans le circuit de l’eau de distribution.

C’est le cas d’Eddy. Cet habitant de Beaufays, non loin de Liège, utilise l’eau de pluie stockée dans sa citerne pour ses toilettes et son jardin.

Le manque d’eau dans sa citerne, "c’est un phénomène relativement récent", explique-t-il. "Ça fait 10 ans que j’habite ici et jusqu’à maintenant on a toujours eu assez de précipitations pour assumer la consommation d’eau de pluie."

Dans le cas où sa citerne se retrouverait à sec, Eddy devra changer son arrivée d’eau pour faire rentrer de l’eau "Il faut surtout être attentif au fait que l’eau de pluie n’aille pas se mélanger au circuit de l’eau de la ville. Pour ça, je ferme la vanne de la citerne, je purge mon système puis j’ouvre la vanne d’arrivée d’eau de ville".

Dans certaines installations, il faudra verser de l’eau de la citerne. Dans les nouvelles constructions, un dispositif certifié est obligatoire pour éviter toute contamination du réseau par l’eau de pluie.

L’avantage d’une citerne pour le portefeuille n’est plus à démontrer, "en moyenne, on économise la moitié de sa consommation en eau potable", explique Laurent Elsdorf, responsable communication chez Eloy.

Dans notre pays, il tombe en moyenne 80 cm de pluie tous les ans soit 800 litres par mètre carré.