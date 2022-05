Plus de masque, plus de PLF et plus de baromètre corona: les décisions du comité de concertation

Le comité de concertation a décidé ce vendredi, après une réunion électronique d'à peine une demi-heure, de désactiver le baromètre corona qui était en code jaune depuis mars dernier. Le remplissage du Passenger Locator Form (PLF) pour la plupart des voyages est également abandonné.

Quant au masque, il ne sera plus obligatoire dans les transports en commun. La décision était attendue. Invité au micro de Fabrice Grosfilley ce vendredi matin sur Bel RTL, le ministre de la Mobilité George Gilkinet avait déjà annoncé la décision. "On passe à une autre phase, on va pouvoir reprendre le train, le bus et le tram sans masque", avait-il indiqué.

Attention: le masque reste obligatoire chez le médecin, dans les hôpitaux et dans les pharmacies.

Selon les chiffres de l'institut de santé publique Sciensano publiés mardi, le nombre de patients hospitalisés en soins intensifs s'élevait mardi à 106 et 1.513 personnes sont actuellement hospitalisés pour Covid. Entre le 7 et le 13 mai, 3.701 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, en baisse de 16% par rapport à la semaine précédente. Depuis le 7 mars, le baromètre corona était en code jaune, soit le niveau le plus bas. Quasi toutes les mesures destinées à ralentir la propagation du virus ont été levées.