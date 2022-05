Dès lundi, le port du masque ne sera plus obligatoire dans les avions et aéroports de l'Union Européenne

L'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) a annoncé mercredi la levée à compter de lundi de l'obligation de porter un masque dans les aéroports et à bord des avions dans l'UE, décrétée à la suite de la pandémie de Covid-19.



"A partir de la semaine prochaine, les masques faciaux n'auront plus besoin d'être obligatoires pour les voyages aériens", a déclaré le directeur exécutif de l'AESA, Patrick Ky, dans un communiqué.



Cette décision "est un grand pas en avant dans la normalisation du transport aérien", a-t-il ajouté.



La principale association mondiale de compagnies aériennes, l'Iata, a salué le nouveau protocole de l'EASA, qui revient à donner aux voyageurs "la liberté de choisir de porter ou non un masque", selon Willie Walsh, son directeur général.



Ces derniers "peuvent voyager en toute confiance en sachant que de nombreuses caractéristiques de la cabine de l'avion, telles que l'échange d'air à haute fréquence et les filtres à haute efficacité, en font l'un des environnements intérieurs les plus sûrs", a-t-il affirmé.



Dans le même temps, l'EASA souligne qu'un masque facial reste l'une des meilleures protections contre la transmission du COVID-19, en particulier pour les personnes vulnérables.



Aussi, les règles concernant les masques en particulier "continueront de varier selon les compagnies aériennes au-delà de cette date", ajoute-t-elle.



Par exemple, le port du masque devrait rester encouragé dans les vols vers ou en provenance d'une destination où le port du masque est toujours requis dans les transports publics, selon le communiqué.



De manière générale, les passagers doivent "se comporter de manière responsable et respecter les choix des autres autour d'eux", souligne l'AESA.



En clair, un passager "qui tousse et éternue devrait fortement envisager de porter un masque facial, pour rassurer les personnes assises à proximité", dit l'agence.



Cet assouplissement des règles de protection sanitaire intervient alors que l'appétit de voyages des européens, réfréné pendant deux ans de pandémie, gagne en vigueur.



Pour l'été, l'organisme de surveillance du trafic aérien européen Eurocontrol prévoit jusqu'à 95% du niveau de 2019, les réservations allant bon train malgré la guerre en Ukraine, le choc pétrolier et l'inflation.