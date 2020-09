LA VERIF' RTLINFO: le masque provoque-t-il un manque d'oxygène?

Vous l'avez peut-être vue passer sur les réseaux sociaux: cette théorie selon laquelle porter le masque nous priverait d'oxygène, jusqu'à provoquer de graves problèmes de santé. C'est la Vérif' RTL info du jour.

Depuis le début de la crise sanitaire, de nombreuses théories ont vu le jour sur les réseaux sociaux, véhiculées par des Youtubers réunissant des dizaines de milliers d'abonnés. D'après eux, le masque est dangereux pour la santé, entre autre parce qu'ils provoqueraient de l'hypoxie, autrement dit, un apport insuffisant en oxygène pour l'organisme.



Vous devez Un poste Facebook a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

Une théorie démentie par les pneumologues

Selon Dimitri Leduc, chef du service de pneumologie à l'Hôpital universitaire Erasme, la qualité de l'air n'est pas altérée par la filtration du masque. L'oxygène et le dioxyde de carbone passent à travers, puisqu'il a été étudié pour ça. Par contre, il ajoute que notre volume d'air inspiré est réduit car le masque constitue une résistance supplémentaire lors de la respiration. Il faut donc fournir un effort supplémentaire lors de l'inspiration, ce qui explique le sentiment d'étouffement.

Cas rares de difficultés respiratoires

Des articles scientifiques font état de problèmes respiratoires chez des soignants après un port prolongé des masques FFP2 et FFP3, mais il s'agit bien de cas isolés, dans une situation très particulière. Pour la majorité de la population, le risque est insignifiant . Par contre, les personnes souffrant d'insuffisance respiratoire peuvent éprouver des difficultés supplémentaires en portant un masque. En général, leurs pneumologues leur conseillent malgré tout de le porter, car ces patients sont des personnes à risque pour le coronavirus.

Réactions des soignants

Pour montrer que leur apport en oxygène avec le masque restait suffisant, des soignants ont d'ailleurs décidé de se photographier avec un oxymètre, l'outil qui permet de vérifier l'apport en oxygène dans le sang. Des photos partagées des centaines de fois sur Twitter.

SOURCES MEDICALES:

- David G. Hill, M.D (juin 2020) . From the Frontlines: The Truth About Masks ans COVID-19, https://www.lung.org/blog/covid-masks

- Jon Williams; Jaclyn Krah Cichowicz; Adam Hornbeck; Jonisha Pollard; Jeffrey Snyder. (Juin 2020). The Physiological Burden od Prolonged PPE Use on Healthcare Workers during Long Shifts. https://blogs.cdc.gov/niosh-science-blog/2020/06/10/ppe-burden/

- La fondation du souffle. (Juillet 2020) . Non,le port du masque n'est pas dangereux!. https://www.lesouffle.org/2020/07/22/non-le-port-du-masque-nest-pas-dangereux/

- Quentin Nicard. (Aout 2017) . Hypoxie: définitions, symptômes, traitements. https://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=hypoxie_pm

- Samy Rengasamy, Benjamin C. Eimer. (Juin 2012) . Nanoparticle Penetration through Filter Media and Leakage through Face Seal Interface of N95 Filtering Facepiece Respirator. The Annals of Occupational Hygiene, Volume 56, Issue 5, Pages 568–580, https://academic.oup.com/annweh/article/56/5/568/159920

- Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, Conditions à remplir pour la fourniture et libération de masques chirurgicaux, https://www.afmps.be/sites/default/files/content/info_offres_masques_chirurgicaux_1.pdf?fbclid=IwAR27FtlOuNPv3IVI0MIk9G2lCXewXgQxABXMwvHQbooCuQFH2CtSL1Dx_5w, consulté le 1 septembre 2020.

ARTICLES DE PRESSE:

- Coumau Cécile. (Mai 2020). Port du masque: comment gérer les effets indésirables. Sciences et Avenir . https://www.sciencesetavenir.fr/sante/port-du-masque-comment-gerer-les-effets-indesirables_144282

- De Marval Valentina . (mai 2020). Non, l'utilisation du masque de protection n'entraîne pas un manque d'oxygène. AFP FACTUEL. https://factuel.afp.com/non-lutilisation-du-masque-de-protection-nentraine-pas-un-manque-doxygene

- Genries Marie . (Juillet 2020) . Ces affirmations sur les dangers du port du masque sont fausses. AFP factuel . https://factuel.afp.com/ces-affirmations-sur-les-dangers-du-port-du-masque-sont-fausses

VIDEOS ET PHOTOS UTILISEES :

- Chaine Youtube d'Ema Krusi: https://www.youtube.com/watch?v=N4_D4LVl1QE

- Chaine Youtube de Tal Schaller: https://www.youtube.com/watch?v=pzeWtIuCKnI

- Page Facebook de Franck Renda: https://www.facebook.com/franck.renda.79/videos/3045162215601404

- Page Twitter du docteur Eric Ball: https://twitter.com/DrEricBall/status/1275800328785416192/photo/1