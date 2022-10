Le meilleur magasin bio d'Europe est Belge: Henri a lancé la ferme en 1978 alors que le bio n'était pas du tout à la mode

Le meilleur magasin bio d'Europe est Belge. Il est situé à Lantin, près de Liège. Le commerce est installé au sein d'une ferme qui a débuté son activité en 1978. Les fondateurs de "La Ferme à l'Arbre" ont très tôt fait le pari d'une production locale et durable.

C'est à Lantin que sont cultivés la plupart des légumes. C’est aussi sur ces terres que tout a commencé il y a plus de 44 ans pour Henri Pâques.

Ce visionnaire a été l'un des tout premiers à se lancer dans la culture bio. "Au moment où le bio était considéré comme pire que des illuminés, des anciens 68-tards qui voulaient révolutionner le monde mais qui n'avaient pas les moyens", nous confie-t-il.

Aujourd’hui, sur 44 hectares, la ferme réunit grandes cultures, maraîchage et élevages. Cela forme un tout pour approvisionner le magasin situé juste à côté. Au total, plus que 4.000 produits certifiés bio sont réunis au même endroit. "Il faut dire ce qui est: les aliments ont le goût de ce qu'ils sont", nous explique une cliente. "Je trouve franchement que oui, ce sont des produits de qualité", indique un autre.

Le circuit est on ne peut plus court

Près d’une centaine de producteurs locaux alimente le commerce. Environ 80% de la viande provient de la ferme. "L'ensemble des animaux sont traités en abattoir et puis par la suite sont revendus ici au comptoir boucherie à la ferme. La charcuterie, c'est de la fabrication maison sur place. Donc, quelque part, le circuit est on ne peut plus court", explique Renato Alleri, responsable des ventes.

Ce qu'on fait, c'est par amour

Le magasin de circuit court a été lancé en 2010. Une quarantaine de personnes y travaillent. Plus de la moitié des fruits et légumes sont produits et récoltés sur place. "On a plus ou moins 45 variétés de tomates. On a des aubergines, des concombres dans les serres. Ce qu'on fait, c'est par amour. On est fier d'avoir les résultats des tomates, quand une plante sort on est fier", confie Christian Mievis, chef maraîcher.

Élu meilleur détaillant biologique d'Europe

Il y a quelques jours, le magasin a été élu "meilleur détaillant biologique d'Europe", une véritable reconnaissance. "C'est forcément inattendu d'arriver européen. C'est presque magique quand on dit européen: Europe. On ne sait déjà plus combien de nations il y a en Europe, c'est 27. Alors c'est quand même énorme", réagit Henri Pâques.

Malgré cette reconnaissance internationale, la Ferme à l’arbre ne compte pas s’agrandir. Elle ne veut surtout pas perdre son identité qui a fait son succès.