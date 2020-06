Le message d'Emmanuel André aux manifestants de dimanche contre le racisme

(c) Belga

Partout dans le monde des manifestants sont sortis dans la rue contre le racisme, faisant suite à la mort de George Floyd, un Afro-Américain tué aux États-Unis par un policier. À Bruxelles, ils étaient 10.000 hier après-midi. Ce genre de manifestations n'est guère compatibles avec l'interdiction de rassemblement de masse ainsi que les mesures de distanciation qui doivent toujours être respectées pour éviter la propagation du coronavirus. L'ancien porte-parole du centre de crise du coronavirus, le Dr Emmanuel André, désormais en charge de l'opération de traçage et suivi de contacts, a réagi sur Twitter et publié un message où transparait à la fois l'homme et le médecin.

"Si le #racisme n’existait pas, 10.000 personnes n’auraient pas du rappeler à #Bruxelles que nous sommes tous égaux. A ces personnes, je demande de respecter strictement les gestes barrières pendant 15 jours et de continuer leur combat toute leur vie", a-t-il écrit.