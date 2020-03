Le message du gouvernement aux parents: "Si vous le pouvez, gardez votre enfant à domicile ou faites-le garder"

Tous les cours ont été suspendus en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB). Le ministre-président du gouvernement de la FWB était l'invité du RTL INFO 19H ce dimanche soir. Interrogé par notre présentateur Simon François, il a lancé un appel aux parents et précisé les mesures prises pour lutter contre la propagation du coronavirus.

Simon François: Soyons très clair ce soir. Vous demandez aux parents de tout faire pour trouver une solution pour limiter au maximum le nombre d'enfants accueillis dans les écoles?

Pierre-Yves Jeholet: Oui, c'est vraiment le message qu'il faut faire passer. Je vois beaucoup de maturité de la part des parents. On sent aussi le sens des responsabilités et du devoir de notre population. Le message c'est: quand on peut le faire, et il faut tout faire pour y arriver, c'est de ne pas amener son enfant à l'école et de le faire garder. Et éviter évidemment les grands-parents. C'est pour ça que les écoles n'ont pas été fermées. Les cours ont été suspendus. Tous les experts et spécialistes nous le disent: la pire des choses c'est à un moment donné que ces enfants, qui ne sont pas une population à risque mais qui est un vecteur de transmission important vers les publics plus fragilisés, notamment les grands-parents. Donc ça, il faut absolument l'éviter.

Simon François: Est-ce qu'on sait combien d'élèves se rendront à l'école lundi?

Pierre-Yves Jeholet: C'est difficile à dire. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, le gouvernement de Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est vraiment l'accueil et l'encadrement, comment ça va se passer.

Simon François: On parle de 10%, c'est quand même des milliers d'élèves.

Pierre-Yves Jeholet: Je pense que la situation va probablement être très différente d'une école à l'autre. Mais le message à retenir pour les parents, c'est un appel solennel, c'est: si vous pouvez le faire, gardez votre enfant à domicile ou faites-le garder.