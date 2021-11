Le ministre Frank Vandenbroucke appelle au boycott des restaurants qui ne respectent pas le Covid Safe Ticket

"Absolument", telle est la réponse qu'a donnée samedi matin le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit), interrogé en radio sur la VRT, à la question de savoir si la population doit boycotter les restaurants qui ne prennent pas le contrôle des Covid Safe Ticket au sérieux. "Si je vais dans un café ou un restaurant et qu'ils n'utilisent pas les coronapass sérieusement, je ressortirai, vous savez. Je veux me sentir en sécurité", a-t-il confié.



Lorsqu'il a alors été demandé au ministre s'il disait que les gens devraient boycotter les établissements de restauration qui ne contrôlent pas sérieusement le CST, il a répondu: "Absolument. C'est une question de sécurité. Votre santé est ma responsabilité. Votre bien-être l'est également. Mais ma santé est votre responsabilité."

Pour Frank Vandenbroucke, la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) doit "absolument" faire vérifier davantage le respect des nouvelles règles de lutte contre le coronavirus