Le montant des pensions est-il suffisant? "On ne sait pas aller au restaurant, en vacances,..."

Nous sommes allés à la rencontre de pensionnés. Nous leur avons demandé si le montant des pensions actuelles était suffisant pour vivre décemment. Beaucoup nous ont fait part de leurs difficultés.

A quoi ressemble la vie d’un pensionné quand il gagne une trop petite pension? "On ne sait pas aller au restaurant, on ne sait pas aller en vacances. On reste chez nous", lâche une première pensionnée à notre micro. A 85 ans, une autre pensionnée, elle, estime qu'à cet âge "on peut encore profiter de la vie. Mais ce n'est plus possible. On a trop peu de revenus." Une troisième ironise: "J'ai une pension de survie… donc je survis."

J'arrive au bout du mois mais il faut faire très très attention

De la survie, car certains nous avouent devoir faire des choix sur des besoins primaires, notamment les soins de santé. Comment faire financièrement pour affronter une hospitalisation ou pour entrer en maison de retraite? "Dans ce cas-là, je demande qu'on m'euthanasie car je n'y arriverais jamais. Ce ne serait pas possible avec ma pension actuelle. Déjà maintenant, j'arrive au bout du mois mais il faut faire très très attention", nous fait savoir un retraité.

Parmi les revendications d’aujourd’hui lors de la mobilisation de la FGTB: une pension minimum de 1500 euros net. Certains économistes proposent une autre formule. C'est le cas de Philippe Defeyt: "Donner à chacun un minimum, quelle que soit la carrière. Même quelqu'un qui a connu des interruptions de carrière, qui a été malade ou au chômage aurait droit à une pension minimum. S'ajouterait à cette pension minimum un pourcentage dépendant de la carrière. Ca permettrait aussi de réduire l'écart entre les petites et les hautes pensions."

L’économiste propose également une solution supplémentaire pour les personnes souffrant de graves problèmes de santé: une assurance qui compléterait leurs revenus.