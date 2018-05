La grève chez Carrefour se poursuit et désole les commerçants des galeries: "On perd des clients mais aussi de la marchandise"

Si vous avez l'habitude de faire vos courses dans un hypermarché Carrefour, il va falloir faire autrement ce samedi. En effet, votre magasin risque bien de rester fermé comme hier.

Les syndicats n'ont pas d'indication précise mais ils estiment que les fermetures d'aujourd'hui devraient être plus ou moins les mêmes que celles d'hier. Il faut donc s'attendre à ce qu'une vingtaine de magasins gardent leurs portes closes ce samedi.





Une perte pour les petits commerces situés à proximité

Lors de ces fermetures exceptionnelles, les galeries sont bien souvent désertées. Une situation qui n'arrange pas les petits commerces

installés dans les galeries commerçantes où se trouve un Carrefour. Ces commerçants évaluent à 30% la perte de chiffre d'affaires.

Michèle est responsable d'un restaurant situé à côté du Carrefour qui restera fermé ce samedi. "C'est un grand problème parce que les gens vont aller ailleurs. On voit qu'on a 30% de clients en moins par rapport aux autres jours. On perd des clients mais on perd aussi de la marchandise parce qu'elle ne se vend pas. Il n'y a rien de positif là-dedans, ça c'est clair", déplore la commerçante au micro de Pascale Hourman pour Bel RTL.





"Ça ne peut pas durer"

"Ça ne peut pas durer. Un jour, oui on les comprend, on les soutient, mais pas après 3,4 jours", ajoute Pedro, un commerçant qui se désole, lui aussi, d'une telle situation.

Sans solution rapide, l'impact de la restructuration chez Carrefour pourrait être encore plus lourd.