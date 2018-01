Le mouvement de grève continue chez Carrefour, certaines enseignes restent fermées

La direction de Carrefour espérait que ses 785 magasins rouvrent leurs portes lundi matin. Or, les enseignes situées à Haine-Saint-Pierre, dans le Hainaut ainsi qu'à Belle-Ile (Liège) devraient garder portes closes.

Le mouvement de grève se poursuit après l'annonce d'un plan de restructuration par la direction. Le 23 janvier dernier, la direction du groupe avait signalé un plan de restructuration entraînant la suppression de 2.400 postes en France. Quelques jours plus tard, à l'issue d'un conseil d'entreprise extraordinaire au siège de Carrefour Belgium à Evere, la direction avait indiqué qu'en Belgique, un plan d'économie pouvait entraîner le départ de 1.233 travailleurs.





"Le consommateur est obligé d'aller chercher ses produits ailleurs"

"On se retrouve dans la même situation que lors de la dernière restructuration en 2010. Les travailleurs ont fait des efforts, ils ont relevé leurs manches pour ce qui était présenté comme un plan de sauvetage et voilà où on en est aujourd'hui", avait réagi Myriam Delmée, vice-présidente du Setca.

En signe de protestation, plus de la moitié des hypermarchés de Carrefour Belgique avait donc gardé portes closes. "C'est une décision du personnel et des partenaires sociaux (...) Le consommateur est obligé d'aller chercher ses produits ailleurs", avait déclaré à Baptiste van Outryve, porte-parole de Carrefour Belgique.

Les organisations syndicales se réunissent ce lundi pour décider de la stratégie à suivre.