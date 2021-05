L'initiative "Déconfinons la culture", lancée par le mouvement Still Standing for Culture, a été lancée ce vendredi. Des événements culturels ont déjà eu lieu. Plusieurs ont pu se tenir, mais pas à Genappe. La police s'est déployée en nombre au théâtre le Monty pour empêcher une représentation vendredi soir (voir notre article à ce sujet).

Ce samedi, en direct sur la radio Bel RTL, nous avons demandé au directeur du théâtre bruxellois Le Public s'il comprenait l'intervention de la police. La réponse de Michel Kacenelenbogen s'est muée en véritable coup de gueule.

"Non. Non, je ne comprends pas pourquoi on empêche 30 personnes, qui sont en plus des professionnels, d'assister à une représentation dans des conditions de sécurité que peu de lieux connaissent en Belgique. Je ne comprends pas pourquoi on peut prendre le bus, pourquoi on peut aller rue Neuve, pourquoi on peut aller chez Zara... Pourquoi on peut aller partout et pas dans une salle de spectacle où toutes les mesures de sécurité sont prises. Je ne comprends pas ce manque de nuance des responsables politiques de considérer la culture comme un tout. Même s'il est un tout dans sa nécessité. Entre un événement où vous recevez 20.000 personnes à un concert et tout le monde danse, et 30 ou 40 personnes dans une salle. D'ailleurs, pourquoi traiter de la même manière une salle qui peut recevoir 100 spectateurs ou 1.000 spectateurs? Il y a là quelque chose de totalement arbitraire, d'absolument non nuancé. D'ailleurs, on ne sait même pas si c'est légal ou pas. beaucoup de juristes nous disent actuellement qu'interdire la culture comme ça, c'est illégal. C'est compliqué de rester calme quand les autorités agissent comme au far west", a réagi Michel Kacenelenbogen.