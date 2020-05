Le MR et Sophie Wilmès demandent le retrait de deux mesures concernant le personnel soignant liées au coronavirus

En pleine phase ascendante de l'épidémie de coronavirus en Belgique, alors qu'on approchait du pic, le gouvernement, en accord avec dix partis, avait pris deux décisions au début du mois d'avril: la possibilité de réquisitionner du personnel soignant si nécessaire et la possibilité de permettre à du personnel non qualifié d'effectuer certaines tâches. Désormais, alors que la situation épidémique ne présente plus aucun danger de saturation des hôpitaux, le MR et Sophie Wilmès, Première ministre et membre du parti libéral, demandent le retrait des deux arrêts qui ont mis en place ces possibilités. "Il y a eu un problème de timing. Ces arrêts auraient dû entrer en application plus tôt", a estimé le président du MR Georges-Louis Bouchez, constatant qu'ils n'étaient aujourd'hui plus nécessaires. "Nous attendons maintenant la réponse des 9 autres partis", a ajouté Georges-Louis Bouchez.