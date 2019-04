Le nombre d'accidents de travail explose chez les jeunes: la cause principale est très interpellante

Il y a de moins en moins d'accidents de travail, sauf chez les jeunes. Selon une étude de Group S secrétariat social, dans la tranche d'âge 20-30 ans, le nombre d'accidents de travail a augmenté de 270% en 10 ans. Le téléphone portable est l'un des responsables.

L’étude a été effectuée auprès de 25.000 entreprises ces 10 dernières années : les accidents du travail sont en hausse de 270% chez les jeunes jusqu’à 30 ans. En cause notamment, l’utilisation du smartphone…

"Ça s'explique entre autres suite au fait de l'utilisation intensive de nouvelles technologies, parce qu'ils sont nés avec. C'est un petit peu une habitude et c'est parfois, dans certains cas, une mauvaise habitude qui est à proscrire", explique Philippe Niemegeers, conseiller en prévention chez Group S secrétariat social.





GSM interdit

Manque de concentration, consultation des réseaux sociaux dans des endroits inappropriés provoquent notamment des chutes. Les employeurs doivent lutter contre les risques d’accidents du travail. Il pourrait bientôt y avoir des panneaux "GSM interdits" à l’entrée des chantiers.

"Dans ce cas-ci, si on constate que le GSM est un facteur de risque, on peut l'interdire, quitte à n'avoir qu'un seul GSM pour une personne responsable sur un chantier, et que tous les autres soient mis de côté, ça peut se faire", ajoute le spécialiste.

Selon cette étude, l’autre cause d’accident du travail chez les jeunes est le manque de formation sur le terrain.