Fin de vacances compliquées pour de nombreux Belges parti à la montagne cette année: l'assureur Europ Assistance a enregistré une hausse du nombre d'accidents sur les pistes de ski de 7% par rapport à l'an dernier. La qualité de la neige serait une des principales raisons.

Europ Assistance a enregistré une augmentation de 7% du nombre d'accidents sur les pistes de ski lors des vacances de Carnaval, par rapport à la même période l'année dernière, a indiqué la compagnie vendredi. D'après Europ Assistance, la hausse du nombre d'accidents s'explique notamment par la mauvaise qualité de la neige dans certaines stations de ski. Les vacances de Carnaval sont tombées plus tard cette année et les températures étaient moins favorables sur les pistes. "Oui, la qualité de la neige peut être une des raisons. Le nombre de gens sur les pistes aussi car souvent les accidents sont provoqués par d'autres skieurs. Donc, c'est multi-factoriel. On peut simplement constater qu'il y en a plus, malheureusement. Les raisons exactes seront à analyser", a indiqué Didier Delmarcelle, directeur médical chez Europ Assistance, au micro de notre journaliste Simon Mirguet.

250 personnes rapatriées à Carnaval

Cette année, 10% des blessés ont été hospitalisés. Plus d'un tiers d'entre eux a moins de 20 ans et les blessures au genou sont les plus fréquentes. Au total, 250 personnes ont été rapatriées par Europ Assistance durant la semaine de Carnaval et 29 autres seront de retour en Belgique ce vendredi à bord d'un "avion des neiges".

D'un autre côté, le nombre d'interventions techniques à l'étranger pour des problèmes de voiture sur le chemin des vacances a par contre fortement diminué (-36%). Ce sont les conditions routières très favorables vers les stations de ski qui ont contribué à la diminution du nombre d'interventions techniques, poursuit la compagnie.