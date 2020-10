Le nombre d'hospitalisations double tous les huit jours

(Belga) Le nombre d'admissions à l'hôpital en raison d'une infection au Covid-19 double tous les huit jours, a indiqué mercredi Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral Covid-19, lors du point presse du Centre de crise. L'augmentation la plus rapide est observée en Flandre, avec un doublement tous les six jours, contre neuf jours en Wallonie et à Bruxelles. Le cap des 2.000 patients en soins intensifs risque également d'être franchi début novembre, a-t-il prévenu.

La Belgique a comptabilisé 689 hospitalisations ce mardi, soit davantage que lors du pic de la première vague qui avait culminé à 629 admissions le 28 mars. "Nous ne nous faisons pas d'illusions, ces chiffres vont continuer à augmenter au moins pendant quelques jours", a ajouté Yves Van Laethem. La moyenne dépasse désormais les 540 admissions chaque jour depuis une semaine. Au total, 5.554 patients sont hospitalisés à cause du coronavirus, soit environ 250 en moins que lors du pic de la première vague atteint le 6 avril. Parmi eux, 911 sont aux soins intensifs. "Si le rythme se poursuit, nous devrions atteindre les 1.000 patients aux soins intensifs dans les deux jours et dépasser les 2.000 patients début novembre, autour du 6", a expliqué Yves Van Laethem. "Ce scénario n'est pas tout à fait certain mais ne peut plus être exclu." Le porte-parole interfédéral Covid-19 a souligné que les mesures de lutte contre la propagation n'ont un impact qu'après une dizaine de jours sur les principaux indicateurs, en particulier le nombre de personnes hospitalisées. Le mardi 20 octobre reste le jour qui a enregistré le plus de nouveaux cas avec 18.639 infections, avant de se maintenir au-delà des 16.000 cas. Yves Van Laethem a néanmoins rappelé les conséquences du changement de stratégie de testing sur ces chiffres, avec l'arrêt des tests sur les asymptomatiques. La Belgique a par ailleurs dépassé la barre des 11.000 morts des suites du Covid-19 depuis le début de la crise sanitaire. Le lundi 26 octobre, 104 nouveaux décès attribués au coronavirus ont été enregistrés. Le cap des 100 morts en 24 heures n'avait plus été franchi depuis fin avril.