La semaine passée, 1.629 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés en moyenne par jour, soit une augmentation de 8% par rapport à la semaine précédente, a indiqué l'Institut de santé publique Sciensano au cours de son point presse de vendredi.

Quelque 5,6% des tests effectués se révèlent positifs, un pourcentage qui témoigne d'une circulation importante du virus au sein de la population belge, a souligné le porte-parole interfédéral Covid-19, Yves Van Laethem. L'augmentation du nombre de nouveaux cas par jour semble se stabiliser, ont noté les experts. C'est le cas aussi pour les hospitalisations, leur nombre ayant augmenté de 13% sur la dernière semaine, à 69 entrées à l'hôpital par jour.

Le pourcentage de tests positifs augmente

En revanche, le nombre décès a doublé par rapport à la période précédente, à sept par jour en moyenne. "C'était prévisible, car les contaminations, les hospitalisations et les décès se suivent d'environ une semaine", selon M. Van Laethem. Le pourcentage de tests positifs (5,6%) constitue un "point gênant", pour l'expert. "Cela signifie une circulation intense du virus dans la population".

La tendance des infections chez les plus de 70 ans, et notamment dans les maisons de repos, est scrutée par les experts. "C'est le public le plus fragile, le public qui décède le plus", a précise l'infectiologue. "Récemment, le nombre d'infections dans ces structures tout particulièrement à Bruxelles et en Wallonie a augmenté et ceci nous inquiète un peu pour le futur de la situation", a souligné Yves van Laethem.