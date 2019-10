Le nombre de cambriolages diminue en Belgique: quelques conseils pour sécuriser votre habitation

L'action nationale de lutte contre les cambriolages "1joursans" présente sa 6e édition du 14 au 20 octobre. L'ensemble des partenaires de la prévention s'unissent pour sensibiliser un maximum de citoyens. Les initiatives de prévention inonderont donc les communes : stands, sessions d'info avec le conseiller en prévention vol, promenades de quartier, opérations rosace…

L'opération "1joursans" lace sa 6e édition pour lutter contre le cambriolage. De 72.717 faits (chiffres datant de la 1e édition "1joursans" en 2014), nous sommes tombés à 51 617 cambriolages enregistrés en Belgique en 2018. Mais cela représente encore plus de 141 cambriolages par jour. L'objectif de cette campagne est d'interpeller les citoyens, les partenariats locaux de prévention, les communes, les écoles sur ce qu'ils peuvent eux-mêmes entreprendre pour sécuriser leur habitation, leur rue ou leur quartier. Il s'agit, par exemple, de faire appel à un conseiller en prévention vol pour réaliser un audit gratuit de son habitation (www.conseillerenpreventionvol.be), de créer une page Facebook contenant une foule de conseils pour sa rue ou son quartier, ou encore de se rencontrer entre voisins et de s'entraider.

Nicolas Parage, l'officier de référence pour les vols à la zone de police Wavre, nous éclaire sur le sujet pour savoir comment éviter au mieux de se faire voler. Il était l'invité du 13h d'Alix Battard.

Alix Battard: N'importe qui peut demander des conseils en prévention gratuitement à sa zone de police ?

Nicolas Parage: Tout à fait, il y a des conseillers en prévention vol dans chaque zone de police. Ce ne sont pas obligatoirement des policiers, même si en règle générale, c'est le cas. Le citoyen contacte ce service pour prendre rendez-vous. Un expert vient analyser votre habitation à la date prévue. L'analyse dure environ 2 heures. Souvent, les gens ont peur parce qu'ils pensent qu'on va leur donner des conseils basiques ou que ça va coûter de l'argent et qu'on va leur demander de mettre une alarme. Mais ce n'est pas le cas, les conseils sont adaptés à chaque ménage.

Alix Battard: Proportionnellement, il y a plus de cambriolages la journée ou la nuit ?

Nicolas Parage: La tendance populaire laissera penser qu'il y a plus de cambriolages la nuit, mais en réalité c'est plus souvent en journée. Il faut savoir que ce ne sont pas toujours les mêmes types de voleurs. La nuit, si on généralise, ça va plutôt être des bandes organisées. Eux se contentent de cambrioler le rez-de-chaussée. à part ça, il y a de nombreux autres types de voleur qui peuvent venir vous cambrioler.

Alix Battard: Est-ce que toutes les habitations sont visées ?

Nicolas Parage: Malheureusement, toutes les habitations sont visées. Parfois, les gens se disent qu'il n'y a rien à voler chez eux, mais ça peut toujours intéresser quelqu'un.

Alix Battard: Comment le cambrioleur va choisir sa cible ?

Nicolas Parage: Ce qu'il va faire, c'est observer les habitations et repérer les failles de sécurité. Par exemple, si vous avez un portail que vous laissez ouvert, le cambrioleur va se dire qu'il peut déjà entrer pour faire du repérage. Si le portail est fermé, ça limite un peu l'accès. Il faut faire attention également à fermer toutes les fenêtres. Certaines compagnies d'assurance peuvent se retourner contre vous si vous laissez ouvert, même en oscillot-battant.

Les conseils de prévention à appliquer

Commencez par prendre de bonnes habitudes :

- Ne dites pas sur les réseaux sociaux que vous n'êtes pas chez vous. En quelques clics, tout le monde peut retrouver votre adresse…

- Vous avez une tablette, un ordinateur portable, ne les laissez pas à la vue de tous.

- Vous partez, fermez votre porte à clé. Même si ce n'est que pour 5 minutes.

- Donnez à tout moment une impression de présence : lumière/musique sur minuterie aléatoire.

- Demandez à vos voisins de jeter un œil sur votre habitation.

- Vous voyez quelque chose de suspect ? N'attendez pas et prévenez immédiatement la police au 101. Ensuite pensez à renforcer vos portes et fenêtres. Non, ce n'est pas forcément coûteux.

- Placez un manche en bois dans le rail de votre porte coulissante.

- Placez des verrous supplémentaires.

- Installez des poignées à clés sur vos châssis.

L'action "1joursans" en 2019

Cette année, l'action "1joursans" se déroulera du 14 au 20 octobre avec comme point d'orgue, la journée du vendredi 18 octobre 2019. Le moment de l'action coïncide avec le passage à l'heure d'hiver, qui marque traditionnellement le début des mois sombres. Car, malgré ce qu'on en pense, c'est bien durant les mois d'hiver que se commettent le plus de cambriolages. C'est pourquoi il importe de mettre l'accent sur cette période et d'interpeller chacun sur la problématique des cambriolages et sur l'importance de la prévention.

À l'heure actuelle, la Belgique compte 1154 Partenariats Locaux de Prévention (PLP) (243 en Wallonie - 8 à Bruxelles - 903 en Flandre). "Les PLP connaissent un succès grandissant. La cohésion sociale dans les quartiers est toujours davantage mise en avant et est essentielle pour détecter des situations suspectes et peut-être ainsi pouvoir éviter un cambriolage", indique Pierre Thomas, le Directeur de la Direction Sécurité locale intégrale du SPF Intérieur.