Coronavirus: voici la situation à Bruxelles

La situation épidémiologique en Région de Bruxelles-Capitale reste à surveiller: le nombre de cas positifs augmente et on commence à enregistrer plus d'hospitalisations. Le nombre de personnes en unités de soins intensifs reste pour l'instant sous contrôle, a indiqué vendredi la Commission Communautaire commune (CoCom) dans un point actualisé de la situation sanitaire.

Selon l'institution bi-comunautaire, le taux d'incidence (le nombre d'infections pour 100.000 habitants) continue d'augmenter: il a atteint 275 vendredi, le 30 juillet, contre 232 le 23 juillet.

Le taux de positivité (la proportion de tests positifs par rapport à l'ensemble des dépistages effectués) est passé de 2,6% le 23 juillet dernier à 3,7% le 30.

Selon la CoCom, cette évolution est directement liée aux retours de voyages. Pour y faire face, la capacité de dépistage est maximale, le suivi des personnes infectées par les agents de terrain est renforcé et un bus spécialement affrété pour le dépistage est stationné à la Gare du Midi depuis vendredi, précisent les autorités.

La valeur R (le nombre d'infections provoquées par une personne malade) stagne mais reste au-dessus de 1. Elle est de 1,10 le 30 juillet, ce qui signifie que l'épidémie se poursuit.

Le nombre d'hospitalisations continue à augmenter: de 80 le 23 juillet à 103 le 29.

Cependant, le nombre de personnes en unités de soins intensifs dans les hôpitaux bruxellois reste relativement stable: il était de 35 le 29 juillet, contre 33 le 23.

Par ailleurs, si aucun décès n'était à déplorer la semaine passée à Bruxelles, trois personnes sont décédées cette semaine.

Entre le 12 et 25 juillet, le variant Delta était le plus répandu en Belgique. Il a atteint un taux de 89%, contre 75,5% la semaine dernière (source: Genomic surveillance report du Centre National de Référence (CNR)).

Selon la CoCom, pour se protéger efficacement du variant Delta, très contagieux, il faut être vacciné complètement: deux doses ou une seule pour le vaccin unidose Janssen.