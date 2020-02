Le nombre de contaminations au coronavirus GRIMPE après un changement de calcul: l'épidémie pourrait avoir été sous-estimée

Le bilan des décès et des contaminations au coronavirus a connu jeudi une forte hausse en Chine après l'adoption par les autorités chinoises d'une nouvelle méthode de détection des cas.



Ces nouveaux chiffres pourraient alimenter les spéculations selon lesquelles la gravité de l'épidémie de pneumonie due au nouveau coronavirus, appelée officiellement Covid-19 par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), pourrait avoir été sous-estimée.



La commission de la Santé de la province centrale du Hubei, épicentre de l'épidémie, a annoncé dans son bilan quotidien de jeudi 242 nouveaux décès. C'est de loin le chiffre le plus lourd enregistré en 24 heures depuis que la crise a débuté en décembre.



La commission a aussi indiqué que 14.840 nouveaux cas de contamination avaient été détectés dans le Hubei en 24 heures. Cela porte à près de 60.000 le total des contaminations dans l'ensemble de la Chine continentale.

Définition élargie



Ces fortes hausses sont dues à l'adoption d'une définition élargie des cas d'infection, a déclaré dans un communiqué la commission, qui comptabilise désormais les cas "diagnostiqués cliniquement". Cela signifie qu'une radio pulmonaire peut être considérée comme suffisante pour diagnostiquer l'infection au virus, plutôt que les tests standard à l'acide nucléique.

Ce développement intervient alors que le président chinois Xi Jinping s'était montré relativement optimiste mercredi. "Par un travail acharné, l'épidémie connaît une évolution positive et le travail de contrôle et de prévention est parvenu à des résultats positifs. Cela n'a pas été facile", a déclaré M. Xi lors d'une réunion de l'instance dirigeante du Parti communiste (PCC).



Le nombre quotidien de morts avait enregistré mercredi sa première baisse depuis le 2 février, à 97.

Des mesures de prévention et de contrôle "rigoureuses"



A Genève, l'OMS a tempéré l'optimisme de Pékin. Michael Ryan, chef du département des urgences sanitaires de l'OMS, a déclaré: "Je pense qu'il est aujourd'hui beaucoup trop tôt pour tenter de prédire le commencement, le milieu ou la fin de cette épidémie".

Le chef de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a renchéri, préconisant "une extrême prudence". "Cette épidémie peut aller dans n'importe quelle direction", a-t-il affirmé.



L'ambassadeur chinois à l'ONU, Zhang Jun, a toutefois assuré que la Chine faisait face à l'épidémie avec "ouverture, transparence et responsabilité". Le diplomate a défendu les mesures de prévention et de contrôle "rigoureuses" adoptées par les autorités chinoises.



Pour l'instant, 99,9% des décès enregistrés dans le monde l'ont été en Chine continentale (hors Hong Kong et Macao), où est apparue la maladie en décembre dans la grande ville de Wuhan, capitale de la province de Hubei.



En dehors de Chine continentale, le virus n'a entraîné la mort que de deux personnes, une aux Philippines et une autre à Hong Kong. Il s'agissait dans les deux cas de ressortissants chinois.



Au Japon, la situation s'est aggravée à bord du paquebot de croisière Diamond Princess, en quarantaine près de Yokohama. 174 personnes sont désormais contaminées, 39 nouveaux cas ayant été annoncés mercredi.



Le coronavirus inquiète dans l'Union européenne, où des cas ont notamment été déclarés en Allemagne et en France. Les ministres européens de la Santé doivent se réunir jeudi à Bruxelles pour discuter du sujet.

Plusieurs pays ferment leurs portes

L'épidémie ou la crainte internationale d'une contamination a conduit mercredi les organisateurs du Salon mondial du mobile de Barcelone, la grand-messe annuelle de la profession, à annuler leur manifestation, prévue du 24 au 27 février.

"La préoccupation mondiale relative à l'épidémie de coronavirus, les inquiétudes sur les voyages et d'autres circonstances rendent impossibles l'organisation de cet événement", a plaidé l'Association mondiale des opérateurs télécoms (GSMA) qui l'organise.



C'est un coup dur pour la deuxième ville d'Espagne: le salon devait attirer plus de 110.000 visiteurs et générer 492 millions d'euros de retombées locales et plus de 14.000 emplois.



Plus tôt dans la journée, la Fédération internationale de l'automobile (FIA) avait annoncé le report à une date non précisée du Grand Prix de Chine de Formule 1, qui était prévu le 19 avril à Shanghai. La décision a été prise à la demande des organisateurs du Grand Prix et des autorités sportives chinoises.



A Paris, le créateur chinois Jarel Zhang, qui figure au calendrier de la Fashion Week, a annoncé l'annulation de son défilé en mars "afin de garantir la bonne santé et la sécurité des deux pays et de réduire le nombre de contacts".



Face à l'épidémie, plusieurs pays comme les Etats-Unis et l'Australie ont décidé ces dernières semaines de fermer leurs portes aux voyageurs venant de Chine continentale.



Un cordon sanitaire instauré à Wuhan, épicentre de l'épidémie

L'administration chinoise de l'aviation civile (CAAC) a appelé mercredi ces Etats à lever ces restrictions, pointant leur "répercussion négative" sur le secteur aérien et l'économie mondiale, selon l'agence de presse officielle Chine nouvelle.

Wuhan, épicentre de l'épidémie, continue d'être coupée du monde depuis près de trois semaines. Un cordon sanitaire empêche les entrées et les sorties. Les produits alimentaires et médicaux peuvent cependant passer.



Ailleurs en Chine, plusieurs métropoles imposent ou conseillent à leurs habitants de rester chez eux. Des banderoles et des messages diffusés par haut-parleur incitent à porter des masques et à se laver les mains.



L'économie nationale demeure largement paralysée, malgré une reprise timide du travail depuis le début de la semaine. Beaucoup d'étudiants suivent des cours en ligne et les employés sont incités à travailler à domicile.



Craignant la perspective d'une rude chute de la croissance, le Premier ministre Li Keqiang a appelé mercredi à une "reprise ordonnée de l'activité et de la production" dans le pays, a indiqué Chine nouvelle.